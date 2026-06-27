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В Крыму объявили ракетную опасность

Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Ракетную опасность объявили на территории Крыма. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в «Максе».

«Ракетная опасность в Республике Крым» — говорится в сообщении.

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