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В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА

Опасности для жителей и гостей города-курорта нет, отметил мэр Сочи Андрей Прошунин.

СОЧИ, 27 июня. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотников отменен в Сочи и на федеральной территории Сириус. Об этом сообщили местные власти.

«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал глава города Андрей Прошунин в мессенджере «Макс».

Также угрозу атаки беспилотников отменили в Сириусе. «Отбой угрозы атаки БПЛА», — написал в «Максе» глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

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