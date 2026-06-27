В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА

СОЧИ, 27 июня. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотников отменен в Сочи и на федеральной территории Сириус. Об этом сообщили местные власти.
«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал глава города Андрей Прошунин в мессенджере «Макс».
Также угрозу атаки беспилотников отменили в Сириусе. «Отбой угрозы атаки БПЛА», — написал в «Максе» глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.
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