В Ахтырке в Сумской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в Сумской области, информирует телеканал «Общественное».
«В Ахтырке также слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, по данным телеканала, взрывы прогремели в Сумах.
Накануне вечером взрывы произошли в части Запорожской области, которая находится под контролем Вооружённых сил Украины.
Помимо этого, взрывы прогремели в пригороде Харькова.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Сумской и Харьковской областях включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.