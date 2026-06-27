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ФСБ опубликовала аудиозапись, где агент СБУ призывает к терактам в Вашингтоне

ФСБ России опубликовала аудиозапись, на которой агент СБУ Кирилл Макаренко* призывает совершать теракты в Вашингтоне. Об этом в пятницу, 26 июня, передает ТАСС.

ФСБ России опубликовала аудиозапись, на которой агент СБУ Кирилл Макаренко* призывает совершать теракты в Вашингтоне. Об этом в пятницу, 26 июня, передает ТАСС.

— Брат, как ты смотришь на пару аммональных бомб в Вашингтоне в людных местах? Чтобы было максимальное количество трупов. Вон у них скоро 4 июля или какой-то государственный праздник? Давай-ка напомним им, что нигде не безопасно, — говорит он на записи, адресованной последователям.

По данным ФСБ, Макаренко координировал деятельность радикального сообщества, организовывал нападения на школы в России, закладку схронов с оружием и взрывчаткой. Он также участвовал в обсуждении планов терактов в США и Европе. Макаренко находится в розыске, скрывается в Киеве и координируется украинскими спецслужбами, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Макаренко призывал модераторов террористической сети организовать в США теракт на День независимости в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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