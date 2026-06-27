— Брат, как ты смотришь на пару аммональных бомб в Вашингтоне в людных местах? Чтобы было максимальное количество трупов. Вон у них скоро 4 июля или какой-то государственный праздник? Давай-ка напомним им, что нигде не безопасно, — говорит он на записи, адресованной последователям.