— Брат, как ты смотришь на пару аммональных бомб в Вашингтоне в людных местах? Чтобы было максимальное количество трупов. Вон у них скоро 4 июля или какой-то государственный праздник? Давай-ка напомним им, что нигде не безопасно, — говорит он на записи, адресованной последователям.
По данным ФСБ, Макаренко координировал деятельность радикального сообщества, организовывал нападения на школы в России, закладку схронов с оружием и взрывчаткой. Он также участвовал в обсуждении планов терактов в США и Европе. Макаренко находится в розыске, скрывается в Киеве и координируется украинскими спецслужбами, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Макаренко призывал модераторов террористической сети организовать в США теракт на День независимости в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.