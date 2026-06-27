Число пострадавших из-за землетрясения вблизи Токио выросло до шести

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Число пострадавших из-за землетрясения магнитудой 5,6, которое произошло в пятницу вечером вблизи Токио, выросло до шести. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.
Кроме того, по данным местных властей, в нескольких районах городов Кофу и Фудзиёсида, расположенных вблизи эпицентра землетрясения, зафиксировано обрушение стен и частичное разрушение некоторых зданий.
Эпицентр землетрясения находился рядом с Фудзи. Землетрясение произошло в районе так называемых пяти озер Фудзи. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. Японские сейсмологи считают, что землетрясение не вызвало вулканической активности, а также не было вызвано какой-либо активностью внутри спящего вулкана.
Землетрясение магнитудой 5,6 по японской семибалльной шкале было оценено в 6-. При землетрясениях такой силы человеку становится сложно удержаться на ногах, незакрепленная мебель может опрокинуться, а здания могут получить повреждения.