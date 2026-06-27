Число пострадавших из-за землетрясения вблизи Токио выросло до шести

Эпицентр землетрясения находился рядом с Фудзи. Землетрясение произошло в районе так называемых пяти озер Фудзи. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. Японские сейсмологи считают, что землетрясение не вызвало вулканической активности, а также не было вызвано какой-либо активностью внутри спящего вулкана.