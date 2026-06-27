В Туле обнаружили предметы с нацистской символикой в посылке из Германии

Сотрудники Тульской таможни выявили крупную партию предметов с нацистской символикой в международном почтовом отправлении, прибывшем из Германии. По данным Федеральной таможенной службы, в посылке находились 123 предмета, относящиеся к периоду 1930−1940-х годов.
Как сообщили в ведомстве, получателем оказался 55-летний житель Тулы, который приобрел коллекционные предметы через интернет. По версии таможни, товары предназначались для личного собрания, однако их ввоз нарушал действующие ограничения на оборот подобной атрибутики.
В отношении мужчины было возбуждено административное дело по статье о несоблюдении установленных запретов и ограничений при ввозе товаров. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину. Суд назначил нарушителю штраф, а изъятые предметы постановил конфисковать.
Ранее суд в Нижнем Тагиле Свердловской области назначил пятидневный административный арест учащемуся колледжа, который разместил заказ в заведении общественного питания на имя Адольфа Гитлера.