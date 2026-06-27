В Туле обнаружили предметы с нацистской символикой в посылке из Германии

В отношении мужчины было возбуждено административное дело по статье о несоблюдении установленных запретов и ограничений при ввозе товаров. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину. Суд назначил нарушителю штраф, а изъятые предметы постановил конфисковать.