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В Туле обнаружили предметы с нацистской символикой в посылке из Германии

Тульские таможенники обнаружили 123 предмета с нацистской символикой в посылке из Германии.

Источник: Freepik

Сотрудники Тульской таможни выявили крупную партию предметов с нацистской символикой в международном почтовом отправлении, прибывшем из Германии. По данным Федеральной таможенной службы, в посылке находились 123 предмета, относящиеся к периоду 1930−1940-х годов.

Как сообщили в ведомстве, получателем оказался 55-летний житель Тулы, который приобрел коллекционные предметы через интернет. По версии таможни, товары предназначались для личного собрания, однако их ввоз нарушал действующие ограничения на оборот подобной атрибутики.

В отношении мужчины было возбуждено административное дело по статье о несоблюдении установленных запретов и ограничений при ввозе товаров. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину. Суд назначил нарушителю штраф, а изъятые предметы постановил конфисковать.

Ранее суд в Нижнем Тагиле Свердловской области назначил пятидневный административный арест учащемуся колледжа, который разместил заказ в заведении общественного питания на имя Адольфа Гитлера.