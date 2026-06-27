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EMSC: у берегов Венесуэлы зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Венесуэлы, подземные толчки были зафиксированы в 80 километрах от Каракаса, информирует EMSC.

Источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Венесуэлы, информирует EMSC.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 80 километрах от Каракаса. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров.

Сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.

По последним данным, число погибших возросло до 920, ещё 3360 человек получили ранения.

В посольстве Российской Федерации в Венесуэле заявили, что в результате землетрясения пострадали трое граждан РФ. По словам дипломатов, они получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. Пострадавшим россиянам оказывается помощь.

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