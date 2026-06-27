EMSC: у берегов Венесуэлы зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Венесуэлы, информирует EMSC.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 80 километрах от Каракаса. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров.
Сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 30 афтершоков. В результате землетрясения разрушены дома и жилые постройки, повреждения получило здание аэропорта.
По последним данным, число погибших возросло до 920, ещё 3360 человек получили ранения.
В посольстве Российской Федерации в Венесуэле заявили, что в результате землетрясения пострадали трое граждан РФ. По словам дипломатов, они получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. Пострадавшим россиянам оказывается помощь.