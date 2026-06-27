В Пензенской области объявили ракетную опасность

ПЕНЗА, 27 июня. /ТАСС/. Режим ракетной опасности введен в Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области объявлен режим “Ракетная опасность”. Запущено СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению», — написал он в Telegram-канале.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше