В Самарской области объявили ракетную опасность

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Режим ракетной опасности введен на территории Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Внимание. Ракетная опасность в Самарской области», — написал Федорищев в «Максе».
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