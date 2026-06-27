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В Татарстане объявили ракетную опасность

Об этом сообщило ГУ МЧС по республике.

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявлен на территории Татарстана. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Ракетная опасность”, — говорится в сообщении в “Максе”.

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