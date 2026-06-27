Смертельный удар на трассе: в Приморье погиб водитель без прав

В Приморском крае погиб водитель, не имевший права управления автомобилем. Об аварии сообщили в MAX‑канале регионального МВД.
По данным ведомства, на 35‑м километре трассы Хороль — Реттиховка — Арсеньев перевернулась иномарка. Предварительно установлено, что водитель потерял управление на повороте. Машина опрокинулась, и 25‑летний мужчина погиб на месте. В МВД уточнили, что он не имел водительского удостоверения и ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Статистика ведомства показывает, что с начала года в регионе управление транспортом без обучения стало причиной более 600 ДТП. В этих авариях погибли 18 человек, ещё 287 получили тяжёлые травмы.
На момент публикации сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
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