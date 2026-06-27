Четыре ребёнка погибли от аномальной жары во Франции

Во Франции аномальная жара привела к гибели нескольких детей и росту числа несчастных случаев. По данным The Guardian, жертвами экстремально высоких температур стали как минимум четверо несовершеннолетних.
Один из трагических случаев произошёл с полуторагодовалым ребёнком, которого обнаружили в автомобиле с признаками сильного перегрева. Предполагается, что отец мог случайно оставить малыша в машине по дороге в детский сад.
Ещё один трёхлетний мальчик погиб после того, как оказался заперт внутри автомобиля и не смог самостоятельно выбраться наружу. Кроме того, тела двух маленьких детей нашли в машине, припаркованной возле жилого дома.
На фоне жары во Франции также резко выросло число происшествий на воде — зафиксированы десятки случаев утопления. Учёные называют нынешнюю волну тепла одной из самых мощных за последние годы. Экстремальные температуры затронули сотни крупных городов по всей Европе.
Ранее сообщалось, что во Франции продолжается аномальная жара, которая уже несколько дней подряд обновляет исторические показатели температуры.