ПВО уничтожила семь БПЛА, летевших на Москву

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр российской столицы в своем канале на платформе «Макс».
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