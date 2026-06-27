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Собянин сообщил о ликвидации уже 58 беспилотников, летевших на Москву

Силами противовоздушной обороны уничтожены семь украинских БПЛА, которые направлялись к столице. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силами противовоздушной обороны уничтожены семь украинских БПЛА, которые направлялись к столице. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

Так, общее число сбитых дронов достигло 58.

Утром 26 июня Министерство обороны отчиталось о том, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 660 украинских беспилотников над российскими регионами.

В ночь с 25 на 26 июня отечественные силы ПВО ликвидировали 660 беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской областями, другими регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей.

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