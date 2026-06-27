Семь беспилотников сбили на подлёте к Москве

Ранее беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали гражданский транспорт в ЛНР. В результате погибли два мирных жителя, ещё четверо получили ранения. Дроны нанесли удар по сельхозтехнике в Старобельском округе и гражданскому грузовику в Перевальском округе. Оба водителя скончались на месте.