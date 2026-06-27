Семь беспилотников сбили на подлёте к Москве

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник.
На местах падения фрагментов уже трудятся специалисты экстренных служб. Они осматривают территорию и устраняют последствия. О возможных происшествиях на земле не сообщали.
Ранее беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали гражданский транспорт в ЛНР. В результате погибли два мирных жителя, ещё четверо получили ранения. Дроны нанесли удар по сельхозтехнике в Старобельском округе и гражданскому грузовику в Перевальском округе. Оба водителя скончались на месте.
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