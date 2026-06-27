Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь беспилотников сбили на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию и подтвердил факт отражения атаки.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник.

На местах падения фрагментов уже трудятся специалисты экстренных служб. Они осматривают территорию и устраняют последствия. О возможных происшествиях на земле не сообщали.

Ранее беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали гражданский транспорт в ЛНР. В результате погибли два мирных жителя, ещё четверо получили ранения. Дроны нанесли удар по сельхозтехнике в Старобельском округе и гражданскому грузовику в Перевальском округе. Оба водителя скончались на месте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше