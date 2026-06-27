В аэропорту Внуково сняли ограничения

«Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.
Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково. Об этом Росавиация сообщила в «Максе».
«Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.
Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.