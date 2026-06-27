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С начала 2026 года аферисты обманули более двух тысяч жителей Красноярского края

С начала года жертвами интернет-преступников стали 2704 жителя Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 2704 жителя Красноярского края. Традиционную субботнюю сводку о мобильном мошенничестве озвучила региональная прокуратура сегодня, 27 июня.

Причиненный ущерб составил 1,133 миллиарда рублей. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли 600 ИТ-преступлений.

— Только за минувшую неделю у 84 человек дистанционным способом похитили более 51 млн рублей, — добавили в надзорном ведомстве.

Самые частые схемы мошенничества: фейковые криптобиржи, лжесотрудники спецслужб и организаций, спасавших «благополучие», а также фишинговые ссылки на интернет-магазины.

По каждому случаю расследуются уголовные дела.