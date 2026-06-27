С начала 2026 года аферисты обманули более двух тысяч жителей Красноярского края

С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 2704 жителя Красноярского края. Традиционную субботнюю сводку о мобильном мошенничестве озвучила региональная прокуратура сегодня, 27 июня.
Причиненный ущерб составил 1,133 миллиарда рублей. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли 600 ИТ-преступлений.
— Только за минувшую неделю у 84 человек дистанционным способом похитили более 51 млн рублей, — добавили в надзорном ведомстве.
Самые частые схемы мошенничества: фейковые криптобиржи, лжесотрудники спецслужб и организаций, спасавших «благополучие», а также фишинговые ссылки на интернет-магазины.
По каждому случаю расследуются уголовные дела.