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Два вражеских беспилотника сбили над Севастополем

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Севастополь. Уже уничтожены два БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ПВО и мобильные огневые группы продолжают работу.

«Уже сбиты два БПЛА в Балаклавском районе. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Ранее власти Крыма и Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с напряжённой ситуацией с обеспечением топливом. Введение режима ЧС необходимо для упорядочения вопросов экономического характера и обеспечения стабильного функционирования всех сфер, связанных с жизнеобеспечением населения полуострова. Ситуация уже начала стабилизироваться, в городе вернули заправку по QR-кодам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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