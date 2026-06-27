Два вражеских беспилотника сбили над Севастополем

Ранее власти Крыма и Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с напряжённой ситуацией с обеспечением топливом. Введение режима ЧС необходимо для упорядочения вопросов экономического характера и обеспечения стабильного функционирования всех сфер, связанных с жизнеобеспечением населения полуострова. Ситуация уже начала стабилизироваться, в городе вернули заправку по QR-кодам.