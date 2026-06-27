Два вражеских беспилотника сбили над Севастополем

По его словам, ПВО и мобильные огневые группы продолжают работу.
«Уже сбиты два БПЛА в Балаклавском районе. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
Ранее власти Крыма и Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с напряжённой ситуацией с обеспечением топливом. Введение режима ЧС необходимо для упорядочения вопросов экономического характера и обеспечения стабильного функционирования всех сфер, связанных с жизнеобеспечением населения полуострова. Ситуация уже начала стабилизироваться, в городе вернули заправку по QR-кодам.
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