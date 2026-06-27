Сбой в электросетях лишил света более 29 тысяч человек в Приморье

Электроснабжение в нескольких районах Владивостока нарушено из‑за аварии, без света остаются более 29 тысяч человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России.
По данным ведомства, сообщение о сбое поступило в центр управления в 07:05. Под отключение попали 105 многоквартирных домов. Специалисты приступили к аварийно‑восстановительным работам.
Энергетики уточняют, что ремонтные бригады работают на месте и поэтапно восстанавливают подачу электричества.
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