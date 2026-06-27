Число пострадавших из-за землетрясения вблизи Токио выросло до шести

После землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего неподалёку от Токио, число пострадавших увеличилось до шести человек. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
По информации местных властей, в районах городов Кофу и Фудзиёсида, расположенных рядом с эпицентром подземных толчков, зафиксированы повреждения зданий. В нескольких местах произошло обрушение стен и частичное разрушение построек.
Эпицентр землетрясения находился в районе пяти озёр Фудзи неподалёку от знаменитого вулкана. Очаг залегал на глубине около 20 километров. Японские сейсмологи подчеркнули, что подземные толчки не связаны с вулканической активностью и не свидетельствуют о пробуждении Фудзи.