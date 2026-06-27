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Число пострадавших из-за землетрясения вблизи Токио выросло до шести

Число пострадавших из-за землетрясения магнитудой 5,6, которое произошло в пятницу вечером вблизи Токио, выросло до шести.

Источник: Аргументы и факты

После землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего неподалёку от Токио, число пострадавших увеличилось до шести человек. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

По информации местных властей, в районах городов Кофу и Фудзиёсида, расположенных рядом с эпицентром подземных толчков, зафиксированы повреждения зданий. В нескольких местах произошло обрушение стен и частичное разрушение построек.

Эпицентр землетрясения находился в районе пяти озёр Фудзи неподалёку от знаменитого вулкана. Очаг залегал на глубине около 20 километров. Японские сейсмологи подчеркнули, что подземные толчки не связаны с вулканической активностью и не свидетельствуют о пробуждении Фудзи.

Ранее в Венесуэле произошли две серии сильных подземных толчков. По оценке Геологической службы США, магнитуда первого землетрясения составила 7,2, второго — 7,5.

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