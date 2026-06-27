В Красноярском крае за сутки потушили 28 пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 27 июня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, в селе Еловка Большемуртинского округа горела кровля нежилого здания. Площадь пожара составила 150 «квадратов», причина — удар молнии. Огонь тушили три единицы техники и девять человек.
На оказание помощи при ДТП специалисты ведомства выезжали два раза. На акваториях края спасатели происшествий не зарегистрировали.
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