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На Бали раскрыли схему вымогательства денег у иностранцев

На Бали выявили новые эпизоды вымогательства денег у иностранцев.

Источник: © РИА Новости

ДЖАКАРТА, 27 июн — РИА Новости. Индонезийская комиссия по борьбе с коррупцией (KPK) выявила новые эпизоды предполагаемого вымогательства денег у иностранных граждан при оформлении документов на проживание на Бали, сообщает агентство ANTARA.

Следователи в пятницу допросили представителей двух визовых агентств. Как заявил официальный представитель KPK Буди Прасетьо, следствие проверяет сведения о том, что посредников заставляли платить деньги сверх официальных государственных сборов.

«Следователи выясняют обстоятельства предполагаемых требований о передаче денег помимо официальной оплаты в соответствии с тарифами неналоговых государственных сборов (PNBP)», — сказал Прасетьо.

По его словам, визовые агентства могли быть вынуждены передавать дополнительные суммы, чтобы иммиграционные документы, в том числе разрешения на временное (KITAS) и постоянное (KITAP) проживание, а также визы по прибытии (VoA), оформлялись без задержек.

Расследование стало продолжением особой операции ведомства, проведенной 2—3 июня. Тогда KPK задержала 17 человек — восемь чиновников и девять представителей частного сектора, подозреваемых в участии в коррупционной схеме при оформлении документов для иностранцев.

По делу проходят восемь высокопоставленных фигурантов, включая бывшего генерального директора иммиграционной службы Индонезии Силми Карима и исполнявшего обязанности главы ведомства Саффара Мухаммада Годама.

По данным KPK, с 2022 по 2026 год участники схемы могли незаконно получить 145,5 миллиарда индонезийских рупий (около 8,9 миллиона долларов). Следствие считает, что деньги систематически взимались с иностранцев и визовых посредников сверх официальных платежей за оформление документов.