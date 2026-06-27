Задержан начальник управления Минпромторга: в чем его обвинили

В России задержали начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентина Цупруна. Его обвиняют в получении особо крупной взятки. Минпромторг подтвердил задержание Следственным комитетом Валентина Цупруна. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, начальник управления Минпромторга может получить до 15 лет лишения свободы. Он подозревается в получении взятки за «общее покровительство» коммерческой структуры. Утверждается, что Минпромторг оказывает активное содействие следствию.
Валентин Цупрун был задержан на рабочем месте. Следственный комитет нагрянул к чиновнику 26 июня.
«Минпромторг России подчеркивает свою политику нулевой терпимости к подобного рода правонарушениям», — прокомментировали в ведомстве.
В Самаре суд пересмотрел приговор бывшему региональному министру транспорта Ивану Пивкину. Чиновника задержали в июне 2024 года по подозрению в превышении должностных полномочий при ремонте дороги. Затем Ивана Пивкина отправили под арест. В прошлом году суд признал его виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Преступника освободили со штрафом. После пересмотра решения чиновника приговорили к пяти годам колонии общего режима.
Правоохранители между тем задержали участников группы, которая создавала сайты несуществующих банков. Схема действовала с 2024 года. Злоумышленники размещали в интернете сайты банков и предлагали оформить кредит под низкий процент. Аферисты убеждали жертв заранее оплатить дополнительные услуги. Среди таких назывались страховка, комиссия, доставка документов и другое. Затем преступники пропадали с полученными средствами.
Тем временем приговоренный к шести годам лишения свободы за мошенничество Наиль Юмакулов ушел в зону проведения спецоперации. Бывший глава Засвияжского района Ульяновска подписал контракт с Минобороны России. Чиновника обвинили в незаконном получении выплат рекрутерам. Сумма причиненного региональному бюджету ущерба превысила два миллиона рублей.