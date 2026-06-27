Задержан начальник управления Минпромторга: в чем его обвинили

В Самаре суд пересмотрел приговор бывшему региональному министру транспорта Ивану Пивкину. Чиновника задержали в июне 2024 года по подозрению в превышении должностных полномочий при ремонте дороги. Затем Ивана Пивкина отправили под арест. В прошлом году суд признал его виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Преступника освободили со штрафом. После пересмотра решения чиновника приговорили к пяти годам колонии общего режима.