У матери погибшего участника СВО выманили 10 млн рублей

«Он стал инструктировать меня, каким образом снять большую денежную сумму в банке. Сказал, что нужно отдать купюры для осмотра, чтобы после их возврата они не попали под подозрение в обороте в сомнительных операциях. Сообщил, что уже организовал выезд курьера, которому нужно назвать кодовое слово и передать наличные. После проведения по ним экспертизы обещал все вернуть», — сообщила потерпевшая.