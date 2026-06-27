У матери погибшего участника СВО выманили 10 млн рублей

У 50-летней жительницы Хабаровского края мошенники выманили 10 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Потерпевшая — мать погибшего участника СВО, крупная сумма на банковском счёте была компенсационной выплатой. Мошенники разыграли целый спектакль, чтобы добраться до денег.
Сначала позвонила девушка, представилась организатором встреч с семьями погибших участников специальной военной операции для оказания социальной поддержки, предложила поучаствовать. Женщина согласилась.
Запись на мероприятие почему-то требовала номер СНИЛС, который потерпевшая легко продиктовала. А потом позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги. Лжесотрудник велел обналичить средства и передать курьеру для безопасности.
«Он стал инструктировать меня, каким образом снять большую денежную сумму в банке. Сказал, что нужно отдать купюры для осмотра, чтобы после их возврата они не попали под подозрение в обороте в сомнительных операциях. Сообщил, что уже организовал выезд курьера, которому нужно назвать кодовое слово и передать наличные. После проведения по ним экспертизы обещал все вернуть», — сообщила потерпевшая.
Женщина сняла все десять миллионов и отдала курьеру. После этого мошенники перестали выходить на связь.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).