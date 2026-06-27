В Красноярском крае действуют 177 лесных возгораний

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, где введён режим чрезвычайной ситуации, за сутки выросла на 15 тысяч гектаров и достигла 237,6 тысячи гектаров. Такие данные приводит региональный Лесопожарный центр.
По состоянию на утро 27 июня на территории края зафиксировано 177 действующих пожаров. Днём ранее, 25 июня, их число составляло 142, а общая площадь возгораний оценивалась в 223,7 тысячи гектаров.
Огонь распространяется в шести округах, преимущественно в северных районах региона. Угрозы для населённых пунктов в настоящее время нет, подчёркивают в ведомстве.
В тушении участвует 1941 человек, задействована 41 единица техники. Однако ситуацию осложняют погодные условия: на севере края установилась жаркая и сухая погода, осадки не прогнозируются, отмечается сильный ветер и высокая грозовая активность.
Читайте также: Сбой в электросетях лишил света более 29 тысяч человек в Приморье.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.