Аферисты выманили 11 млн у бабушки, пообещав вернуть вещи погибшего сына

Вскоре с потерпевшей связались лжесотрудница госпортала, фальшивый следователь и подставной специалист Роскомнадзора. Они убедили жительницу края, что мошенники оформили на ее имя доверенность и получили доступ к счетам и недвижимости. Чтобы «спасти» сбережения, женщину заставили снять деньги в банке и передать их курьеру с помощью кодового слова. Затем по указанию кураторов она обналичила еще 2,5 миллиона рублей и перевела их через банкомат на чужие реквизиты.