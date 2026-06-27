Аферисты выманили 11 млн у бабушки, пообещав вернуть вещи погибшего сына

В Курагинском районе 72-летняя женщина лишилась 11,3 миллиона рублей и единственного жилья после звонка телефонных аферистов, пообещавших вернуть ей вещи погибшего на СВО сына. Об этом сообщили в прокуратуре.
В начале года пенсионерке позвонила незнакомка и сообщила, что ей необходимо отправить посылку с вещами сына, погибшего в зоне специальной военной операции. Для оформления доставки собеседница попросила назвать код из СМС. Поверив, женщина продиктовала цифры, тем самым предоставив злоумышленникам доступ к своему аккаунту на портале госуслуг.
Вскоре с потерпевшей связались лжесотрудница госпортала, фальшивый следователь и подставной специалист Роскомнадзора. Они убедили жительницу края, что мошенники оформили на ее имя доверенность и получили доступ к счетам и недвижимости. Чтобы «спасти» сбережения, женщину заставили снять деньги в банке и передать их курьеру с помощью кодового слова. Затем по указанию кураторов она обналичила еще 2,5 миллиона рублей и перевела их через банкомат на чужие реквизиты.
Вслед за этим злоумышленники заявили, что с квартирой пенсионерки также проводятся противоправные действия. Под их руководством женщина продала свое жилье, а вырученные средства вновь отдала курьеру. Телефонные собеседники перестали выходить на связь только тогда, когда у потерпевшей закончились все деньги.
«Ранее я слышала о подобных способах мошенничества, однако думала, что меня данные факты не коснутся. В тот момент ничего не подозревала, эти лица очень убедительно говорили, что мои подозрения рассеивались», — рассказала потерпевшая.
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).