Десять человек пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», — написал глава региона.
Дроны повредили производственные объекты предприятия в Краснооктябрьском районе Волгограда. Жилые дома не пострадали. Локальные возгорания уже ликвидировали, на месте продолжают работать оперативные службы.
Губернатор дал поручения уточнить последствия инцидента и оказать помощь всем пострадавшим. Муниципальные власти и экстренные службы занимаются устранением ущерба и подсчётом точного числа раненых.
Ранее беспилотники ВСУ нанесли удар по гражданскому транспорту в ЛНР. Дроны атаковали сельхозтехнику в Старобельском округе и грузовик в Перевальском округе. Оба водителя погибли на месте. Всего в результате атаки два мирных жителя скончались, ещё четверо получили ранения.
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