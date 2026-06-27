Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять человек пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области

Десять человек получили травмы во время атаки беспилотников на Волгоградскую область. Все пострадавшие находятся в больнице скорой помощи, врачи оценивают их состояние. Медики предварительно сообщают, что угрозы жизни нет. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Бочаров.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», — написал глава региона.

Дроны повредили производственные объекты предприятия в Краснооктябрьском районе Волгограда. Жилые дома не пострадали. Локальные возгорания уже ликвидировали, на месте продолжают работать оперативные службы.

Губернатор дал поручения уточнить последствия инцидента и оказать помощь всем пострадавшим. Муниципальные власти и экстренные службы занимаются устранением ущерба и подсчётом точного числа раненых.

Ранее беспилотники ВСУ нанесли удар по гражданскому транспорту в ЛНР. Дроны атаковали сельхозтехнику в Старобельском округе и грузовик в Перевальском округе. Оба водителя погибли на месте. Всего в результате атаки два мирных жителя скончались, ещё четверо получили ранения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше