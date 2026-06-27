Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять человек пострадали при атаке БПЛА на Волгоград

Волгоградская область подверглась террористической атаке высокоскоростных воздушных целей со стороны киевского режима. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Волгоградская область подверглась террористической атаке высокоскоростных воздушных целей со стороны киевского режима. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

— Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет, — написал Бочаров.

Локальные возгорания оперативно ликвидированы, повреждений жилых объектов не зафиксировано. На месте работают оперативные службы. Глава региона поручил провести работы по уточнению последствий и оказанию помощи пострадавшим, говорится в Telegram-канале администрации города.

26 июня в результате атаки украинских дронов на Тульскую область в населенном пункте Щекинского района повреждения получил частный жилой дом и пострадала женщина. Также власти зарегистрировали повреждения на линии электропередачи и промышленном предприятии в Новомосковске.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше