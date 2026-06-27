Десять человек пострадали при атаке БПЛА на Волгоград

Волгоградская область подверглась террористической атаке высокоскоростных воздушных целей со стороны киевского режима. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
— Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет, — написал Бочаров.
Локальные возгорания оперативно ликвидированы, повреждений жилых объектов не зафиксировано. На месте работают оперативные службы. Глава региона поручил провести работы по уточнению последствий и оказанию помощи пострадавшим, говорится в Telegram-канале администрации города.
26 июня в результате атаки украинских дронов на Тульскую область в населенном пункте Щекинского района повреждения получил частный жилой дом и пострадала женщина. Также власти зарегистрировали повреждения на линии электропередачи и промышленном предприятии в Новомосковске.