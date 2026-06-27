Десять человек пострадали при атаке дронов в Волгограде

Ночью и утром силы противовоздушной обороны отражали атаку высокоскоростных беспилотных целей со стороны Украины на Волгоградскую область. В результате удара десять человек получили ранения и были доставлены в больницу скорой помощи, по предварительной оценке врачей, их жизни ничто не угрожает.
Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что локальные возгорания уже ликвидированы, а повреждений жилых объектов не зафиксировано.
«Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу», — говорится в сообщении администрации региона.
На месте происшествия работают оперативные службы. Власти дали поручения уточнить число пострадавших и оказать им помощь, а также оперативно ликвидировать последствия.