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Десять человек пострадали при атаке дронов в Волгограде

Ночью и утром силы противовоздушной обороны отражали атаку высокоскоростных беспилотных целей со стороны Украины на Волгоградскую область.

Ночью и утром силы противовоздушной обороны отражали атаку высокоскоростных беспилотных целей со стороны Украины на Волгоградскую область. В результате удара десять человек получили ранения и были доставлены в больницу скорой помощи, по предварительной оценке врачей, их жизни ничто не угрожает.

Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что локальные возгорания уже ликвидированы, а повреждений жилых объектов не зафиксировано.

«Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу», — говорится в сообщении администрации региона.

На месте происшествия работают оперативные службы. Власти дали поручения уточнить число пострадавших и оказать им помощь, а также оперативно ликвидировать последствия.