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Десять человек пострадали при атаке ВСУ на Волгоград

Во время воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград пострадали десять человек, сообщил губернатор Андрей Бочаров. При атаке были повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе города.

Во время воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград пострадали десять человек, сообщил губернатор Андрей Бочаров. При атаке были повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе города.

Какое предприятие подверглось удару, глава области не уточнил. «Локальные возгорания оперативно ликвидированы. На месте работают оперативные службы. Повреждений жилых объектов не зафиксировано», — цитирует господина Бочарова пресс-служба администрации области.

Какими снарядами был атакован Волгоград, не уточняется — господин Бочаров сообщил, что была отражена «атака высокоскоростных воздушных целей».