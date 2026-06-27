Бочаров: ВСУ нанесли удар по Волгоградской области, десять человек пострадали

Как минимум десять человек получили ранения в результате удара ВСУ по Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Он уточнил, что силы ПВО Минобороны РФ в ночь на субботу отразили атаку высокоскоростных воздушных целей на регион.
В Волгограде не обошлось без последствий: повреждения получили производственные объекты предприятия, расположенного в Краснооктябрьском районе.
«На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений», — приводятся слова Бочарова в MAX-канале администрации региона.
По данным медиков, жизни раненых ничего не угрожает.
Вспыхнувшие на месте ЧП возгорания удалось быстро потушить.
Жилые объекты повреждений не получили. Оперативные службы занимаются устранением последствий атаки, добавил губернатор.