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Очередь на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи достигла двух часов ожидания

По состоянию на 06:00 утра у Крымского моста образовались очереди на ручной досмотр. Со стороны Тамани в очереди находятся 500 транспортных средств, со стороны Керчи — 400 автомобилей. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

По состоянию на 06:00 утра у Крымского моста образовались очереди на ручной досмотр. Со стороны Тамани в очереди находятся 500 транспортных средств, со стороны Керчи — 400 автомобилей. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Сообщается, что время ожидания в обоих направлениях составляет около двух часов. Водителей призвали учитывать информацию при планировании поездок, говорится в сообщении.

22 июня стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту также приостановлено. Кроме того, и 13 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту временно останавливали.

Пробка длиной 30 километров образовалась утром 30 апреля на Крымском мосту. Тогда въезд на мост перекрыли ночью из-за атак украинских беспилотников.

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