Очередь на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи достигла двух часов ожидания

По состоянию на 06:00 утра у Крымского моста образовались очереди на ручной досмотр. Со стороны Тамани в очереди находятся 500 транспортных средств, со стороны Керчи — 400 автомобилей. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.