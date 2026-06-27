Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хотел сделать подарок. Мужчину обманули на сайте интернет-магазина

Мужчина перевел деньги по подозрительной ссылке.

Источник: Аргументы и факты

68-летний житель села Дубовый Ключ хотел купить квадроцикл своему внуку и оставил свой номер телефона на сайте компании. Вскоре ему пришло сообщение в мессенджер от неизвестного. Незнакомец представился менеджером магазина и предложил помощь в выборе.

При оформлении оплаты онлайн-сделки мужчина внес 50 процентов от стоимости квадроцикла, а остальную сумму он должен был выплатить в рассрочку в течение 36 месяцев.

Он перевел деньги на реквизит счета и получил видео упакованного товара. Аферисты уточнили адрес доставки и пообещали прислать квадроцикл в ближайшие дни. При этом трек-номер об отправке товара предоставлен не был.

На протяжении недели аферист сдвигал сроки отправки товара, а потом и вовсе перестал выходить на связь.

Тогда мужчина понял, что нарвался на мошенников, и обратился в полицию. Ущерб составил 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полиция Уссурийска призывает граждан соблюдать несколько правил при онлайн‑покупках.

— Следует выбирать только проверенного продавца;

— Платить только через сайт магазина, не переводить деньги через подозрительные ссылки;

— Самый лучший вариант — рассчитаться за товар при получении;

— Переписку с сотрудниками интернет-магазина лучше вести через электронную почту, домен которой принадлежит интернет-магазину;

— При поиске товаров лучше избегать перехода по рекламным ссылкам и баннерам, а также рекомендаций от незнакомцев в чатах и группах;

— Заведите отдельную карту для оплаты покупок онлайн и держите на ней минимальную сумму.