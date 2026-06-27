Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении уже 60 летевших на Москву беспилотников

Сбиты еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности насчитывается уже 60 ликвидированных БПЛА. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбиты еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности насчитывается уже 60 ликвидированных БПЛА. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбиты еще два вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

Утром 26 июня Министерство обороны отчиталось о том, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 660 украинских беспилотников над российскими регионами.

25 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 269 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

25 июня два человека, в том числе ребенок, погибли в Крыму в результате атак Вооруженных сил Украины. При этом силы противовоздушной обороны сбили за ночь 269 беспилотников ВСУ над регионами России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше