Собянин сообщил об уничтожении уже 60 летевших на Москву беспилотников

Сбиты еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности насчитывается уже 60 ликвидированных БПЛА. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Сбиты еще два вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.
Утром 26 июня Министерство обороны отчиталось о том, что силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 660 украинских беспилотников над российскими регионами.
25 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 269 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.
25 июня два человека, в том числе ребенок, погибли в Крыму в результате атак Вооруженных сил Украины. При этом силы противовоздушной обороны сбили за ночь 269 беспилотников ВСУ над регионами России.