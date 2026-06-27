Два инструктора по карате несколько лет насиловали несовершеннолетнюю подопечную

В городе Гуна (Индия) суд вынес приговор по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней ученицей карате. Двое инструкторов, обучавших девочку с 2017 года, признаны виновными в групповом изнасиловании и приговорены к пожизненному заключению. Потерпевшая, которой на момент начала занятий было 12 лет, заявила, что наставники систематически совершали преступления в течение нескольких лет, в том числе за пределами Индии.
Как установило следствие, издевательства продолжались до начала пандемии COVID-19 в 2020 году. После вынужденного перерыва осуждённые попытались возобновить контакты с девушкой в 2021 году. Тогда пострадавшая решилась рассказать всё матери, после чего семья обратилась в полицию.
Суд также назначил каждому из осуждённых штраф в размере 7 тысяч рупий (около 5,6 тысячи рублей). Третий фигурант, проходивший по тому же делу, был полностью оправдан за недостаточностью доказательств. Мотивы и обстоятельства оправдания не раскрываются.
Приговор вызвал широкий резонанс в индийском обществе, где вопросы защиты детей и борьбы с сексуальным насилием остаются крайне острыми. Решение суда, однако, не комментируется официальными лицами. Осуждённые находятся под стражей, приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции.