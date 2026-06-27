Два инструктора по карате несколько лет насиловали несовершеннолетнюю подопечную

В городе Гуна (Индия) суд вынес приговор по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней ученицей карате. Двое инструкторов, обучавших девочку с 2017 года, признаны виновными в групповом изнасиловании и приговорены к пожизненному заключению. Потерпевшая, которой на момент начала занятий было 12 лет, заявила, что наставники систематически совершали преступления в течение нескольких лет, в том числе за пределами Индии.