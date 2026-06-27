Еще два беспилотника были сбиты на подлете к Москве

Рядом с Москвой сбили еще два БПЛА, сообщил глава города Сергей Собянин в Telegram. Количество дронов, сбитых на подлете к столицы, достигло девяти с начала ночи.
На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. О каких-либо последствиях налета не сообщается. Сейчас столичные аэропорты работают в штатном режиме.
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