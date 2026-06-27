В Ростовской области уничтожили БПЛА и ракеты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. БПЛА и ракеты уничтожены в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске и в четырех районах Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракеты уничтожены в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, четырех районах области: Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском), Чертковском, а также в Таганрогском заливе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в «Максе».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше