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В Ростовской области уничтожили БПЛА и ракеты

Цели сбили в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске и в четырех районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. БПЛА и ракеты уничтожены в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске и в четырех районах Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракеты уничтожены в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, четырех районах области: Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском), Чертковском, а также в Таганрогском заливе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в «Максе».

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