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Один из подозреваемых в похищении ребенка в Приморье арестован

В суде Приморского края рассматривается ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в похищении ребенка в поселке Заводском. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

В суде Приморского края рассматривается ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в похищении ребенка в поселке Заводском. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Один из фигурантов уже взят под стражу. Вопрос о мере пресечения в отношении остальных соучастников решается. Обстоятельства похищения устанавливаются, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении трех жителей города Артема Приморского края, двое из которых являются несовершеннолетними. Их подозревают в похищении 11-летнего мальчика с применением насилия.

Люберецкий городской суд ранее отправил за решетку на срок до девяти лет Рафаэля Хачатряна, Илью Чижа и Никиту Слободчикова, которые похитили подростка и вымогали у него деньги за освобождение. Парень перевел им 12 тысяч рублей.