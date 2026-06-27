Один из подозреваемых в похищении ребенка в Приморье арестован

Люберецкий городской суд ранее отправил за решетку на срок до девяти лет Рафаэля Хачатряна, Илью Чижа и Никиту Слободчикова, которые похитили подростка и вымогали у него деньги за освобождение. Парень перевел им 12 тысяч рублей.