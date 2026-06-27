Один из подозреваемых в похищении ребенка в Приморье арестован

В суде Приморского края рассматривается ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в похищении ребенка в поселке Заводском. Об этом сообщили в региональном Следкоме.
Один из фигурантов уже взят под стражу. Вопрос о мере пресечения в отношении остальных соучастников решается. Обстоятельства похищения устанавливаются, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении трех жителей города Артема Приморского края, двое из которых являются несовершеннолетними. Их подозревают в похищении 11-летнего мальчика с применением насилия.
Люберецкий городской суд ранее отправил за решетку на срок до девяти лет Рафаэля Хачатряна, Илью Чижа и Никиту Слободчикова, которые похитили подростка и вымогали у него деньги за освобождение. Парень перевел им 12 тысяч рублей.