Ещё два летевших на Москву БПЛА сбили силы ПВО

«Сбиты ещё два вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Ранее мэр сообщал об уничтожении семи беспилотников, направлявшихся в столицу. Тогда системы ПВО Минобороны также отразили атаку, а спасатели устраняли последствия инцидента на земле. ВСУ продолжили попытки атаковать столицу утром 27 июня. Общее число сбитых дронов с начала суток возросло до 9.
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