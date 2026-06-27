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Ещё два летевших на Москву БПЛА сбили силы ПВО

Системы противовоздушной обороны уничтожили ещё два беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки и уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.

Источник: Life.ru

«Сбиты ещё два вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Ранее мэр сообщал об уничтожении семи беспилотников, направлявшихся в столицу. Тогда системы ПВО Минобороны также отразили атаку, а спасатели устраняли последствия инцидента на земле. ВСУ продолжили попытки атаковать столицу утром 27 июня. Общее число сбитых дронов с начала суток возросло до 9.

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