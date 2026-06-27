Новая версия в деле о пропаже Усольцевых: Что нашли в месте, где исчезла семья

В деле о пропаже семьи Усольцевых появилась версия о тайной тропе. Сообщалось, что семья планировала пойти к скале Буратинка по «детскому» маршруту — так он обозначен в соцсетях базы «Геосфера», где останавливались Усольцевы. В описаниях он кажется несложным, за три часа его можно преодолеть неспешным шагом — это дорога туда и обратно.
Однако, как передает aif.ru, по заявке следователей «отрабатывался» квадрат в районе так называемого Камня желаний. Об этом месте много говорила Ирина Усольцева, хотела туда попасть. В районе этого камня журналисты, отправившиеся в место исчезновения Усольцевых, в Кутурчин, чтобы повторить путь семьи, видели тропинку, которая уходит в лес. И по ней, как оказалось, действительно можно попасть на трассу.
«Вот на эту дорогу выходишь, а там тебя уже другая машина ждет. И езжай, куда хочешь», — поделился с журналистами местный житель, пенсионер.
По его словам, Усольцевы «не ходили ни на какие Мальвинки-Буратинки». Потому что «заблудиться невозможно». Люди говорят, что «в любом случае, на какую-нибудь дорогу выйдешь».
Жители считают, что в окрестностях скалы Мальвинка людей искать бессмысленно. По их версии, Усольцевы выбрались на секретную трассу, где их якобы подобрал автомобиль.
Возможно, тот самый «Лексус», который видели на площадке, когда туда приехали Усольцевы. Через некоторое время после того, как семья пошла по направлению к тропе, «светлая иномарка исчезла».
Версия о том, что Усольцевы могли знать про «тайную тропу», подтверждается только словами местных жителей. Отмечается, что Сергей Усольцев приезжал раньше в Кутурчин к другу. Последний теперь живет под Минусинском.
Пенсионер также подтвердил, что погода в день пропажи Усольцевых, 28 сентября 2025 года, была очень теплая. Но в семь вечера вдруг зарядил сильный дождь. На утро и вовсе выпал снег.
Журналисты поделились, что путь по тропе совсем не такой простой и «детский», как его описывают. Нужно очень внимательно смотреть под ноги, чтобы не угодить в расщелины между камней. А если еще тебя заливает дождем…