Новая версия в деле о пропаже Усольцевых: Что нашли в месте, где исчезла семья

Однако, как передает aif.ru, по заявке следователей «отрабатывался» квадрат в районе так называемого Камня желаний. Об этом месте много говорила Ирина Усольцева, хотела туда попасть. В районе этого камня журналисты, отправившиеся в место исчезновения Усольцевых, в Кутурчин, чтобы повторить путь семьи, видели тропинку, которая уходит в лес. И по ней, как оказалось, действительно можно попасть на трассу.