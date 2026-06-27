Мужчину в пятый раз поместили в тюрьму после анонимного звонка

Это уже пятый случай, когда Шона помещают в тюрьму на неопределенный срок. В 2005 году, в 18 лет, он украл телефон, за что получил пожизненный срок без четкой даты освобождения — IPP. Уже прошло 14 лет, а он провел в заключении больше времени, чем его соучастник.