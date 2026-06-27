В Великобритании 38-летний Шон Ллойд снова отправлен в тюрьму по причине, которую его семья считает необоснованной. Мужчину задержали после анонимного звонка в полицию, в котором утверждалось, что он душил свою мать. Хотя полиция не нашла подтверждений, его вернули в тюрьму за то, что он не сразу сообщил об инциденте своему офицеру по надзору, — пишет Independent.
Это уже пятый случай, когда Шона помещают в тюрьму на неопределенный срок. В 2005 году, в 18 лет, он украл телефон, за что получил пожизненный срок без четкой даты освобождения — IPP. Уже прошло 14 лет, а он провел в заключении больше времени, чем его соучастник.
Его мать Ширли Дебоно, которая создала движение в защиту IPP-заключенных, назвала ситуацию «психологическим террором». Она подчеркнула, что Шон уже прошел реабилитацию, нашел работу и начал жить нормальной жизнью, но система вновь разрушила его шансы.
Ширли обратилась к министру юстиции с просьбой выпустить сына досрочно из-за серьезной болезни горла. Дело Шона также рассматривает специальная комиссия, так как судья не учел его возраст при вынесении приговора.
Широка страна моя родная: ближе СИЗО не нашлось.