Соседи спасли 68-летнего мужчину из охваченного огнем дома в Братске

IrkutskMedia, 27 июня. 24-летний молодой человек вытащил из охваченного огнём дома 68-летнего мужчину в садоводстве «Мордугон» в Братске. Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По словам молодого человека, его жена услышала крики и увидела, что соседний дом горит. Супруги сразу вызвали пожарных и побежали на помощь. Парень открыл входную дверь и через густой дым увидел на полу мужчину. Не раздумывая ни секунды, он ворвался внутрь, закинул его себе на плечи и вытащил.
На тушение прибыли 11 огнеборцев и четыре единицы техники МЧС России. Огонь охватил 20 кв. метров. Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электросети.
Ранее сообщалось, что в садоводстве «Мичуринец» в Братске произошел пожар, в результате которого пострадал 62-летний мужчина. Возгорание произошло в садовом доме на улице Четвертой.