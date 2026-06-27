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Соседи спасли 68-летнего мужчину из охваченного огнем дома в Братске

24-летний молодой человек, вытащивший пострадавшего, рассказал подробности происшествия.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 27 июня. 24-летний молодой человек вытащил из охваченного огнём дома 68-летнего мужчину в садоводстве «Мордугон» в Братске. Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По словам молодого человека, его жена услышала крики и увидела, что соседний дом горит. Супруги сразу вызвали пожарных и побежали на помощь. Парень открыл входную дверь и через густой дым увидел на полу мужчину. Не раздумывая ни секунды, он ворвался внутрь, закинул его себе на плечи и вытащил.

На тушение прибыли 11 огнеборцев и четыре единицы техники МЧС России. Огонь охватил 20 кв. метров. Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электросети.

Ранее сообщалось, что в садоводстве «Мичуринец» в Братске произошел пожар, в результате которого пострадал 62-летний мужчина. Возгорание произошло в садовом доме на улице Четвертой.

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