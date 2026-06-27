Соседи спасли 68-летнего мужчину из охваченного огнем дома в Братске

По словам молодого человека, его жена услышала крики и увидела, что соседний дом горит. Супруги сразу вызвали пожарных и побежали на помощь. Парень открыл входную дверь и через густой дым увидел на полу мужчину. Не раздумывая ни секунды, он ворвался внутрь, закинул его себе на плечи и вытащил.