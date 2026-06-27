Американские родители обвиняются в убийстве сына, который весил на 100 кг больше сверстников

Супругов также обвиняют в жестоком обращении и пытках. Как установило расследование, ребёнок никогда не посещал школу и лишь однажды в жизни был на приёме у врача. Родители не обращались за медицинской помощью, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем сына.