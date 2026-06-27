Американские родители обвиняются в убийстве сына, который весил на 100 кг больше сверстников

В США супружеской паре из штата Оклахома предъявлены обвинения в убийстве второй степени. Их семилетний сын скончался от заболевания сердца, которое развилось на фоне крайнего ожирения. По данным следствия, родители систематически отказывались от медицинской помощи ребёнку, что привело к трагическому исходу. Об этом сообщает New York Post.
Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти стала дилатационная кардиомиопатия, сердце ребенка перестало нормально функционировать. На момент гибели мальчик при росте около 127 сантиметров весил 116 килограммов. Для сравнения, нормальный вес для его возраста и роста составляет от 23 до 33 килограммов.
Супругов также обвиняют в жестоком обращении и пытках. Как установило расследование, ребёнок никогда не посещал школу и лишь однажды в жизни был на приёме у врача. Родители не обращались за медицинской помощью, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем сына.
В случае признания вины Дэмиену и Джессике О’Брайен грозит длительное тюремное заключение. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства жизни мальчика и причины, по которым родители годами игнорировали его состояние. Официальных комментариев от защиты обвиняемых пока не поступало.