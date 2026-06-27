Девушка упала в обморок из-за духоты в автобусе

Девушка упала в обморок в душном автобусе. В 31 автобусе, который следует по маршруту Ж/д вокзал — Детская поликлиника, было душно и битком пассажиров.
Управление транспорта уже проверило наличие и работоспособность кондиционеров в автобусах и установило их исправность.
«Несмотря на это, управление транспорта не имеет полномочий по контролю за соблюдением температурного режима в автобусах. Наличие кондиционера в транспорте носит рекомендательный характер и не является обязательным требованием. Ранее контроль за температурным режимом осуществлял Роспотребнадзор», — прокомментировал МЦУ.
По информации Роспотребнадзора, сотрудники больше не осуществляют контроль за температурным режимом в салонах городских автобусов. Если граждане считают, что их гражданские права нарушены, они могут обратиться в суд.