Мужчину арестовали, обнаружив в его доме тело трехлетней девочки

В Суррее задержан 31-летний мужчина по подозрению в убийстве трехлетней девочки. Полиция прибыла на вызов о нарушении безопасности в жилой комплекс в Чертси около 17:40, — пишет Independent.
На месте происшествия в Пиркрофт-роуд обнаружили тело ребенка. Мужчина был задержан и доставлен в больницу. После обследования его переведут в следственный изолятор.
По данным полиции, трагедия произошла в кругу семьи. Ведется расследование, и правоохранительные органы уверяют, что других подозреваемых нет. На месте преступления работают следователи, а соседи приносят цветы в знак сочувствия.
Жилой комплекс, где произошла трагедия, находится на углу Пиркрофт-роуд и Белл-Бридж-роуд. На входе уже лежат восемь букетов. Полиция попросила местных жителей проявить понимание, пока идет следствие.
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