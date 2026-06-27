Десять автомобилей попали в массовое ДТП на Пограничников в Красноярске

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто из людей не пострадал, участникам причинен исключительно материальный ущерб. При этом в ГАИ отметили, что восемь получивших повреждения автомобилей были оставлены владельцами в неположенном месте — прямо под дорожным знаком «Остановка запрещена».