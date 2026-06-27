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ПВО отразила атаку 7 украинских БПЛА в Тульской области

В Тульской области подразделения ПВО Минобороны России уничтожили семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано. Губернатор напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности и не приближаться к упавшим БПЛА.

Обломки беспилотников могут содержать взрывчатые или опасные вещества, поэтому при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать в экстренные службы. Опасность атак беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее беспилотники ВСУ нанесли удар по гражданскому транспорту в ЛНР. В результате атаки два мирных жителя скончались, ещё четверо получили ранения. А в Волгоградской области десять человек пострадали при атаке БПЛА.

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