ПВО отразила атаку 7 украинских БПЛА в Тульской области

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано. Губернатор напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности и не приближаться к упавшим БПЛА.
Обломки беспилотников могут содержать взрывчатые или опасные вещества, поэтому при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщать в экстренные службы. Опасность атак беспилотников в регионе сохраняется.
Ранее беспилотники ВСУ нанесли удар по гражданскому транспорту в ЛНР. В результате атаки два мирных жителя скончались, ещё четверо получили ранения. А в Волгоградской области десять человек пострадали при атаке БПЛА.
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