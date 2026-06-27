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Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 62 БПЛА, летевших на столицу

Сбиты два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны РФ. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбиты два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны РФ. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в МАКС.

26 мая украинский дрон атаковал скорую помощь в Каховском округе Херсонской области. В результате удара погибла женщина-фельдшер, водитель машины в тяжелом состоянии.

Ранее в результате атаки беспилотников в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое ранены. Также был поврежден тепловоз, произошло два возгорания на коммерческих объектах.

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