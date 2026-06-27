Уже 11 беспилотников ВСУ ликвидировали на подлёте к Москве

Ранее о работе средств противовоздушной обороны сообщали и в Тульской области. Военные уничтожили в небе над регионом семь украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших. Повреждений жилых домов, объектов инфраструктуры и других сооружений не зафиксировано.