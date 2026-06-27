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Уже 11 беспилотников ВСУ ликвидировали на подлёте к Москве

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали ещё два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

После отражения атаки на места падения фрагментов направили сотрудников оперативных служб. Специалисты обследуют территорию и оценивают обстановку. С начала суток военные уже пресекли попытки пролёта 11 беспилотников в направлении столицы.

Ранее о работе средств противовоздушной обороны сообщали и в Тульской области. Военные уничтожили в небе над регионом семь украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших. Повреждений жилых домов, объектов инфраструктуры и других сооружений не зафиксировано.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

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