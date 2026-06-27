ВСУ ночью совершили ракетную атаку на Ростовскую область

По его словам, беспилотники и ракеты были уничтожены в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, а также в Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском) и Чертковском районах, а также в районе Таганрогского залива. По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.