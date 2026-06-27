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ВСУ ночью совершили ракетную атаку на Ростовскую область

Минувшей ночью в Ростовской области была отражена ракетная атака ВСУ. Об этом утром 27 июня сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракеты уничтожены…», — информирует губернатор.

По его словам, беспилотники и ракеты были уничтожены в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, а также в Кашарском, Октябрьском (сельском), Советском (сельском) и Чертковском районах, а также в районе Таганрогского залива. По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее дроны ВСУ нанесли удар по гражданскому транспорту в ЛНР. В результате атаки два мирных жителя скончались, ещё четверо ранены. А в Волгоградской области десять человек пострадали при атаке БПЛА.

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